Naypyidaw, Xi Jinping incontra Aung San Suu Kyi

Il pomeriggio del 17 gennaio, al termine della cerimonia di benvenuto tenuta in onore di Xi Jinping presso il palazzo presidenziale di Naypyidaw e organizzata dal presidente del Myanmar, U Win Myint, è giunta sul posto anche la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi per accogliere e salutare il presidente cinese. Durante l’incontro cordiale e amichevole tra i due leader, è stata fissata la data del loro prossimo incontro (18 gennaio) per discutere più approfonditamente delle relazioni bilaterali e di questioni di comune interesse.