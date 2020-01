Forum di Davos 2020: focus sullo sviluppo sostenibile

Share this with Close

Il 14 gennaio, ora locale, il Forum economico mondiale ha tenuto una conferenza stampa a Ginevra della Svizzera, dichiarando che la conferenza annuale del Forum economico mondiale 2020 ossia il Forum di Davos 2020 si terrà dal 21 al 24 gennaio, con il tema “Concentrazione delle forze mondiali per la realizzazione dello sviluppo sostenibile”. L’agenda dell’attuale forum si concentra sui sei settori centrali tra cui ecologia, economia, società, industria, tecnologia e geopolitica. Secondo il presidente del Forum economico mondiale, Klaus Schwab, la “Dichiarazione di Davos” del 1973 ha presentato per la prima volta la concezione delle “parti interessate”, sulla base della quale l’attuale conferenza annuale elaborerà la “Dichiarazione di Davos 2020”, in cui saranno descritti lo sviluppo e le prospettive della concezione delle parti interessate su importanti temi contemporanei come fiscalità equa, tolleranza zero per la corruzione, retribuzione dei dirigenti e rispetto dei diritti umani.