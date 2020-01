Ambasciatore cinese in Germania: esclusione Huawei dalla copertura 5G in Germania non corrisponde agli interessi tedeschi

Share this with Close

Per considerazioni di natura politica, la Germania escluderà probabilmente il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei dalla costruzione della rete 5G nel Paese, rilasciando un segnale sbagliato di protezionismo, non in linea con i propri interessi nazionali. È quanto dichiarato il 9 gennaio dall’ambasciatore cinese in Germania, Wu Ken, durante il “Salon di Berlino” organizzato da imprenditori tedeschi.

L’ambasciatore Wu Ken ha ricordato che in Cina non esistono leggi che impongono alle aziende di raccogliere informazioni dai Paesi stranieri. Inoltre, la Cina non ha mai chiesto alle imprese cinesi di raccogliere o fornire dati e informazioni di altri Paesi alle agenzie di intelligence cinesi tramite l’installazione di una “porta posteriore”. Wu Ken ha anche sottolineato che il governo cinese chiede da sempre alle imprese cinesi di rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti locali quando fanno affari all’estero. Questa è sempre stata la posizione della Cina e in futuro le cose non cambieranno.