Usa, Camera approva risoluzione per limitare i poteri di guerra di Donald Trump

Il 9 gennaio, la Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump e possibili future operazioni militari contro l’Iran.



La risoluzione è passata con i 224 voti favorevoli della maggioranza democratica e 194 contrari, espressi dai parlamentari del Partito Repubblicano. In accordo a quanto stabilito dalla risoluzione, il presidente non potrà decidere per l’opzione militare contro l’Iran a meno che non vi sia una dichiarazione di guerra approvata dal Congresso o una minaccia incombente per cui l’uso della forza risulti necessario e appropriato.