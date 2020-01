Trudeau: servono indagini approfondite sulle cause dello schianto, i canadesi esigono risposte

Share this with Close

L’8 gennaio il premier canadese Trudeau ha rilasciato una dichiarazione, esprimendo “shock e dolore” per la morte dei 176 passeggeri, inclusi diversi cittadini canadesi, che erano a bordo dell’aereo ucraino che è precipitato in Iran, aggiungendo che farà in modo che siano condotte approfondite indagini sull’accaduto.

Nella sua dichiarazione Trudeau ha porto le proprie condoglianze ai parenti e agli amici delle vittime, affermando che il governo canadese lavorerà a stretto contatto con i partner internazionali per "garantire che siano svolte approfondite indagini sulle cause dello schianto e che tutte le domande dei canadesi trovino risposta”.