Donald Trump: ‘più presenza della Nato in Medio Oriente’

L’8 gennaio il presidente americano Trump ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato Stoltenberg, cui ha chiesto un maggiore coinvolgimento dell’Alleanza atlantica in Medio Oriente.



Secondo quanto comunicato dalla Nato la sera del giorno 8, nel corso del colloquio, Trump e Stoltenberg hanno avuto uno scambio di opinioni sulla situazione mediorientale e su un possibile ruolo della Nato. Nel comunicato si afferma inoltre che Trump e Stoltenberg si sono trovati d’accordo sulla necessità che la Nato offra un contributo maggiore per salvaguardare la stabilità regionale e per colpire il terrorismo internazionale, e hanno affermato che su tale questione si manterranno in stretto contatto.