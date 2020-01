​ Cina, 19 province e città investono 18,819 miliardi di RMB per assistenza al Xinjiang

Share this with Close

Secondo quanto appreso delle sessioni annuali dell’Assemblea popolare e della Conferenza consultiva politica della Regione autonoma del Xinjiang Uygur, nel 2019, 19 province e città “partner” hanno erogato aiuti per la lotta alla povertà e per l’elevamento del tenore di vita degli abitanti locali, investendo 18,819 miliardi di RMB e realizzando 1.935 progetti. In questo modo è stato possibile sostenere con decisione la lotta alla povertà, il miglioramento della vita della popolazione e lo sviluppo economico in loco.