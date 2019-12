António Guterres: comunità internazionale deve affrontare solidalmente i problemi dei rifugiati

Share this with Close

Lunedì, 17 dicembre, durante il Primo Forum globale dei Rifugiati, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha dichiarato che di fronte ai problemi sempre più gravi sui rifugiati, la comunità internazionale necessita come mai prima di crescente solidarietà e cooperazione.

Nel suo discorso, António Guterres ha affermato che attualmente non sembra esserci speranza che i vari scontri violenti possano terminare, e che i problemi dei rifugiati senza abitazione in ambito globale continueranno a deteriorare, per cui la comunità internazionale è tenuta ad adottare iniziative concrete.