Wang Yi incontra il presidente del Consiglio europeo Charles Michel

Share this with Close

Il 17 dicembre, presso la sede dell’Ue a Bruxelles, il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.



Wang Yi ha affermato che il prossimo anno ricorrerà il 45esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra la Cina e l’Unione europea. Il capo della diplomazia cinese ha aggiunto che il 2020 sarà anche l’anno in cui inizierà il lavoro della nuova leadership dell’Ue e che per questo le relazioni tra le due parti potranno avere nuove opportunità di sviluppo. Con il rafforzamento delle politiche di riforma e apertura attuate dal governo cinesi, lo spazio e il potenziale per la cooperazione Cina-Ue potranno certamente espandersi.

Secondo quanto affermato da Charles Michel, l’Ue è convinta che il multilateralismo e la cooperazione internazionale siano gli strumenti migliori per affrontare le attuali sfide globali. Il presidente del Consiglio europeo ha aggiunto che la Cina svolge un ruolo sempre più importante all’interno delle Nazioni Unite e negli affari globali ed è necessario che l’Ue e la Cina rafforzino ulteriormente il dialogo, salvaguardino congiuntamente l’ordine e le regole internazionali, affrontino meglio sfide e minacce comuni e iniettino nuova vitalità alle relazioni tra le due parti.