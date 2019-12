COP25, Cina intende promuovere una convergenza delle parti verso obiettivo comune

Share this with Close

La 25esima Conferenza tra le parti firmatarie della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, attualmente in corso a Madrid, sta per concludersi, ma sono i negoziati tra le varie parti sono in una fase di stallo. Zhao Yingmin, capo della delegazione cinese e viceministro dell'Ecologia e dell'Ambiente, ha dichiarato in un'intervista che la Cina manterrà un atteggiamento positivo e costruttivo e lavorerà sodo per promuovere una convergenza delle parti coinvolte verso un obiettivo comune.