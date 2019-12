Liegi, imprenditori cinesi ed europei condividono le rispettive esperienze nell’e-commerce

Share this with Close

Il 12 dicembre si è aperto a Liegi il Forum europeo sul commercio elettronico transfrontaliero. Nei due giorni di forum, i rappresentanti di numerose imprese europee e cinesi si concentreranno sulla cooperazione nel settore dell’e-commerce tra Cina e Europa ed esploreranno le nuove opportunità di sviluppo mutualmente vantaggiose per le due parti.



In particolare, questo forum si pone come obiettivo quello di vagliare le diverse opzioni a disposizione per intensificare la cooperazione nell’e-commerce transfrontaliero tra Cina ed Europa nel quadro dell’iniziativa "Belt and Road".

Circa 150 rappresentanti delle istituzioni dell'Ue, delle associazioni settoriali e del mondo imprenditoriale cinese ed europeo hanno discusso della nuova situazione del commercio elettronico in Cina e in Europa, delle sfide legali del commercio elettronico transfrontaliero e di come aiutare le piccole e medie imprese ad espandere le loro attività globali, condividendo inoltre le rispettive esperienze e presentando una serie di casi tipici di import-export e di e-commerce transfrontaliero.