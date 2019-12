Share this with Close

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato l'"Uyghur Human Rights Policy Act 2019" nonostante la forte opposizione della Cina. Molti tra i personaggi stranieri ed cinesi d'oltremare ritengono che l’ingerenza negli affari interni della Cina e il calpestio aperto del diritto internazionale e delle norme di base delle relazioni internazionali con il pretesto dei diritti umani costituiscano un atto puramente egemonico.



Huang Chuwen, ex presidente del Chinese Consolidated Benevolent Association of San Francisco, ha affermato che la mossa degli Stati Uniti è una grave ingerenza negli affari interni della Cina. Il fatto che negli ultimi anni non si sia verificato alcun attentato violento e terroristico nello Xinjiang dimostra l’efficacia della politica cinese d’amministrazione dello Xinjiang.

Qian Qiguo, presidente dell'Australian Alliance For Peaceful Chinese Reunification, ha affermato che gli Stati Uniti hanno deliberatamente screditato le misure antiterrorismo e de-estremizzazione della Cina attraverso il suddetto disegno di legge, esponendo il suo doppiopesismo.