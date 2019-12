Madrid, proiettato in anteprima il documentario “Climate Conference Journey”

Share this with Close

Giovedì 5 dicembre, in occasione della 25esima Conferenza tra i firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, attualmente in corso a Madrid, è stato proiettato per la prima volta il documentario “Climate Conference Journey”, che racconta la storia della Convenzione quadro e il ruolo delle ONG cinesi nella governance sul clima.

Sullo sfondo della storia venticinquennale della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, "Climate Conference Journey" documenta la partecipazione attiva delle ONG cinesi alla governance sul clima e tutto quanto fatto da ogni settore della società cinese per contrastare i cambiamenti climatici, attraverso le storie di giovani leader, imprenditori, esploratori e ricercatori coinvolti da tempo in questa battaglia epocale.