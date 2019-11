Brasile, a Rio convegno dal titolo “Iniziative in 26 punti a favore di Taiwan”

Share this with Close

Domenica 24 novembre si è tenuto a Rio un convegno dal titolo “Iniziative in 26 punti a favore di Taiwan” rivolto ai compatrioti di Taiwan e organizzato dalla Commissione per la promozione della riunificazione pacifica della Cina in Brasile. Il console generale della Cina a Rio, Li Yang, ha presenziato all’evento e ha illustrato ai compatrioti taiwanesi presenti le iniziative in 26 punti a favore di Taiwan. Al convegno hanno partecipato oltre 60 persone, tra cui il vice console generale Chen Xiaoling, il direttore dell’Ufficio per gli affari dei cinesi d’oltremare Wei Xingwen, rappresentanti delle sei comunità cinesi a Rio e rappresentanti di Taiwan.

Nei loro interventi, i rappresentanti dei compatrioti di Taiwan presenti hanno apprezzato le varie iniziative. Il rappresentante Chen Biyun ha tenuto a sottolineare che si tratta di iniziative molto dettagliate e concrete, che aiuteranno le aziende di Taiwan a godere dello stesso trattamento dei compatrioti dell’entroterra, rafforzando il loro orgoglio verso lo sviluppo.