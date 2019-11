Brasile, accordo di cooperazione tra CMG e EBC

Share this with Close

Il 13 novembre a Brasilia, ora locale, China Media Group e l'Empresa Brasil de Comunicação (EBC) hanno firmato un accordo di cooperazione. Secondo il documento, le due parti procederanno a una collaborazione completa nei campi di scambi di materiali, condivisione di contenuti, produzione congiunta, scambi personali, Radio e TV, nuove tecnologie mediatiche di 5G e così via.

Il vice direttore del Dipartimento di Comunicazione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e direttore di China Media Group Shen Haixiong e il presidente della EmpresaBrasilde Comunicação Luiz Carlos Pereira Gomes hanno preso parte alla cerimonia di firma e siglato l’accordo di cooperazione.

Nel suo discorso, Shen Haixiong ha affermato che grazie alla promozione congiunta dei due capi di Stato, il partenariato strategico globale Cina-Brasile si è approfondito ed è diventato un modello per la cooperazione sud-sud. Questa mattina, CMG e il Ministero dei Cittadini brasiliano hanno scambiato il testo del protocollo di cooperazione sotto la testimonianza del presidente Xi Jinping e del suo omologo brasiliano Jair MessiasBolsonaro. Shen Haixiong si è detto convinto che la cooperazione aggiungerà nuovo slancio e inietterà nuova energia per migliorare la comunicazione tra i due popoli e promuovere scambi people to people ed economici e commerciali.

Dal canto suo, Gomez ha affermato nel suo discorso che Cina e Brasile hanno mantenuto una buona collaborazione dal 1974 e che le relazioni bilaterali nei settori di diplomazia, economia, affari militari, scienza e istruzione si sono sviluppate costantemente.