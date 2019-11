Federal Reserve, possibile sospensione dei tagli ai tassi d'interesse

Share this with Close

Mercoledì 13 novembre il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha definito "appropriata" l'attuale posizione della banca centrale Usa sulla politica monetaria. Le Parole di Powell sono state interpretate dai mercati finanziari come un segnale di sospensione dei tagli ai tassi d’interesse. Allo stesso tempo, il presidente della Fed ha sottolineato che l'economia degli Stati Uniti si trova ad affrontare molteplici rischi e che non esistono molte politiche monetarie e fiscali per far fronte alla futura recessione economica. Per questo, secondo Powell, è necessario trovare una soluzione il prima possibile.