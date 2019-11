Grecia: proiettano "Le citazioni letterarie preferite di Xi Jinping"

Share this with Close

In imminenza della visita di stato del presidente cinese Xi Jinping in Grecia, il lungometraggio "Le citazioni letterarie preferite di Xi Jinping" in lingua greca, prodotta da China Media Group, sarà trasmesso dal 10 novembre sul sito web della Skai TV dello Skai Group, gruppo di media commerciale maggiormente influente in Grecia. Il sito web e la piattaforma sociale in lingua greca di China Media Group sono stati lanciati contemporaneamente.