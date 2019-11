​ Brasile, a San Paolo il Forum di alto livello fra i media BRICS

Share this with Close

Il 30 e 31 ottobre si è tenuto a San Paolo, in Brasile, il quarto Forum di alto livello fra i media BRICS. Il forum, dal tema “Strengthening Media Cooperation in Building the BRICS Community With a Shared Future” è stato organizzato congiuntamente dalla Xinhua News Agency e dal Gruppo CMA. Oltre 20 rappresentanti dei media dei cinque Paesi BRICS si sono riuniti per intavolare discussioni approfondite su due argomenti: "Il ruolo dei media nella promozione della cooperazione di natura pragmatica tra i BRICS e nella multipolarizzazione del mondo" e "Lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto dei media BRICS". Nel corso delle loro discussioni hanno auspicato che i media BRICS possano continuare ad approfondire la cooperazione e a svolgere un ruolo di ponte, contribuendo attivamente alla promozione della cooperazione tra i BRICS.