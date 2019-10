Cile cancella il vertice Apec e il vertice Onu sul clima

Share this with Close

La mattinata del 30 ottobre, il presidente cileno Sebastián Piñera è apparso in televisione annunciando che il governo cileno ha cancellato il vertice informale fra i leader dell’Apec e l’assemblea dell’Onu sui cambiamenti climatici prestabiliti per novembre e dicembre, per affrontare prima la situazione domestica.

Nel suo discorso, Piñera ha affermato che nelle ultime due settimane il Cile ha dovuto affrontare una situazione domestica difficoltosa, e per permettere innanzitutto il ripristino dell’ordine sociale, la garanzia della sicurezza civile e della stabilità sociale e l’attuazione tempestiva del nuovo piano sociale in risposta alle richieste delle masse, il governo ha preso la difficile decisione di cancellare i vertici. Piñera ha espresso profondo rammarico per i problemi e le inconvenienze che tale decisione possa causare.