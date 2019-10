Uruguay, si voterà di nuovo per le presidenziali

Share this with Close

Domenica 27 ottobre il popolo uruguaiano si è recato alle urne per eleggere il presidente e il vice presidente dell’Uruguay e i nuovi parlamentari. Dato che nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti, come previsto per legge, si terrà una seconda tornata elettorale.

Il presidente dell’Uruguay ha un mandato di cinque anni e non può assumere due mandati consecutivi. Quest’anno ci sono stati circa 2,7 milioni di elettori, con un’affluenza al 90%.