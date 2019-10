Roma, tenuto il Seminario sulla cooperazione spaziale Cina-Italia

Share this with Close

La sera del 18 ottobre si è tenuto a Roma il Seminario sulla cooperazione spaziale Cina-Italia. In tale occasione, i rappresentanti dei due governi, degli istituti di ricerca scientifica e delle imprese impegnate nel settore aerospaziale di Cina e Italia hanno discusso della stato attuale e delle prospettive della cooperazione spaziale tra i due Paesi, concordando che la cooperazione in questo campo rappresenta una parte importante delle relazioni sino-italiane, visto che non porta solo benefici alla società umana, ma migliora anche i rapporti tra i due Paesi.

"Negli ultimi trent'anni, la Cina e l'Italia hanno inseguito instancabilmente il sogno spaziale e hanno esplorato insieme lo sconfinato universo, conseguendo risultati positivi. Promuovere la cooperazione in materia di scienza e tecnologica spaziale e l'uso pacifico dello spazio ha come obiettivo il benessere comune dell'umanità, non gli interessi particolari di un certo Paese. All’interno della cooperazione internazionale in materia di spazio, la Cina guarda sempre verso tre direzioni: apertura, pace e mutuo vantaggio". Sono le parole dell'ambasciatore cinese in Italia Li Junhua, a proposito della cooperazione instaurata negli ultimi tre decenni da Cina e Italia in campo spaziale.