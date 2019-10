Parigi, fiera delle case automobilistiche cinesi 2019

Tra il 15 e il 19 ottobre presso il Versailles Gate Exhibition Center si è tenuta la fiera delle case automobilistiche cinesi 2019.

Negli ultimi anni, sulla scia della sempre maggiori esportazioni cinesi di pezzi di ricambio per automobili, il mercato francese ha mostrato una sempre maggiore capacità di attirare le aziende cinesi che producono pezzi di ricambio per auto. In particolare, si stanno affermando in Cina aziende che coprono tutta la filiera del settore delle nuove tecnologie per automobili alimentate con nuove fonti di energia. Queste aziende sperano di poter approfittare di tale occasione per far conoscere i prodotti cinesi di alta qualità ad un numero sempre maggiore di persone interessate che operano nell’industria automobilistica francese ed europea.