Share this with Close

Dal 17 al 18 ottobre a Basilia, capitale brasiliana, si terrà la nona Conferenza dei rappresentanti d’alto livello sugli affari di sicurezza nazionale dei paesi Brics. Yang Jiechi, membro dell'Ufficio politico del Comitato Centrale del PCC e direttore dell'Ufficio della Commissione per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del PCC, presenzierà alla riunione. Il 14 ottobre il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang ha affermato che la parte cinese è convinta che questa conferenza possa approfondire ulteriormente la fiducia strategica reciproca tra i paesi Brics, ponendo le basi dei preparativi per il Vertice di Basilia che si terrà a novembre.

Durante la conferenza stampa ordinaria dello stesso giorno, Geng Shuang ha rilevato in risposta a una domanda che la Conferenza dei rappresentanti d’alto livello sugli affari di sicurezza nazionale rappresenta una piattaforma strategica per rafforzare la cooperazione politica e di sicurezza tra i 5 paesi, e che la nona Conferenza sarà un importante evento in attesa del vertice dei leader dei paesi Brics a novembre.