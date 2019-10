Katmandu, Xi Jinping incontra il presidente dell’Assemblea nazionale

Share this with Close

Il pomeriggio del 12 ottobre, il capo di Stato cinese Xi Jinping ha incontrato a Katmandu il presidente dell’Assemblea nazionale nepalese Ganesh Prasad Timilsina.

Xi Jinping ha affermato che nonostante il breve tempo trascorso in Nepal è riuscito a percepire il profondo entusiasmo e un sentimento di amicizia nei confronti della Cina da parte del presidente, del premier, del ministro del gabinetto, dei leader dei vari partiti e dalla gente comune. Questo dimostra chiaramente che l’amicizia tra Cina e Nepal ha radici profonde che rafforzano la fiducia nell’ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali. Xi Jinping ha aggiunto che la Cina è disposta a rafforzare gli scambi e la cooperazione con gli organismi legislativi nepalesi, consolidando l’amicizia tra le due nazioni.

A nome di tutti i membri dell’Assemblea federale nepalese, Timilsina ha dato il benvenuto a Xi Jinping, affermando che sotto la sua saggia guida la Cina è stata in grado di raggiungere risultati di sviluppo che hanno generato ammirazione in tutto il mondo. Timilsina si è poi detto convinto che la Cina sarà in grado di tramutare in realtà il sogno della sua grande rinascita ed ha aggiunto che l’Assemblea nazionale nepalese desidera rafforzare gli scambi e cooperazione con gli organismi legislativi cinesi per contribuire a promuovere l’amicizia tra i due Paesi.