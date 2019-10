Katmandu, Xi Jinping incontra il presidente del Partito del Congresso Nepalese

Share this with Close

Sabato 12 ottobre, a Katmandu, il capo di Stato cinese Xi Jinping ha avuto un incontro con il presidente del Partito del Congresso Nepalese, Sher Bahadur Deuba.

Il presidente cinese ha affermato che nel corso del periodo trascorso al potere, il Partito del Congresso Nepalese ha contribuito in modo importante allo sviluppo delle relazioni con la Cina e che il popolo cinese non lo dimenticherà. Xi Jinping ha aggiunto che Cina e Nepal sono legati da un rapporto di amicizia fraterna che rimarrà tale indipendentemente dal partito al potere, e che il Partito Comunista Cinese è desidera coordinarsi con il Partito del Congresso Nepalese per continuare con le attività di scambio e cooperazione.

Secondo quanto affermato da Dueba, il Nepal attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Cina, cui è legato da un sentimento di gratitudine poiché ne ha sempre sostenuto l’integrità territoriale e lo sviluppo economico. Per questo motivo il suo Paese continuerà a portare avanti la politica di “una sola Cina” e il Partito del Congresso sostiene l’iniziativa “Belt and Road” avanzata dalla Cina con la speranza di promuovere l’interconnessione tra tutti i Paesi della regione.