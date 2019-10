Fruttuosi i risultati del secondo incontro informale tra i leader di Cina e India

Share this with Close

Dall'11 al 12 ottobre 2019 il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno tenuto un secondo incontro informale a Chennai, in India. Al termine dell’evento il vice ministro degli Esteri Luo Zhaohui ha informato i media sui risultati principali dell’incontro.

Luo Zhaohui ha illustrato che, in un’atmosfera amichevole, i due leader hanno proceduto ad un profondo scambio di vedute su questioni generali, strategiche e a lungo termine in ambito regionale e internazionale, e si sono trovati d’accordo sull’opportunità di rafforzare il partenariato di sviluppo.

Entrambe le parti hanno valutato in modo molto positivo il rafforzamento delle relazioni bilaterali, concordando di rafforzare gli scambi in materia di governance e di integrare in modo più approfondito le loro strategie di sviluppo. I due leader hanno inoltre discusso su come rinsaldare gli scambi bilaterali tra Cina e India per ribadire il ruolo sempre più importante di questi Paesi sulla scena globale.

Xi Jinping e Narendra Modi si sono inoltre trovati d’accordo sulla necessità di sostenere e rafforzare il sistema commerciale multilaterale fondato sulle regole proprio nel momento in cui tali regole vengono messe in discussione; per questo motivo Cina e India continueranno a promuovere accordi commerciali aperti e inclusivi a beneficio di tutta la comunità internazionale. I due leader hanno inoltre affrontato il discorso del terrorismo, ritenendo che entrambi i loro Paesi ne sono vittime e che si impegneranno combatterlo in ogni sua forma. Essi hanno poi rivolto un appello affinché tutte le nazioni rafforzino la cooperazione per rispondere alla minaccia del terrorismo.

Per approfondire ulteriormente la cooperazione economica tra i due paesi, Xi Jinping e Narendra Modi hanno deciso di istituire un meccanismo di dialogo economico e commerciale di alto livello; in questo modo sarà possibile rafforzare la collaborazione tra Cina e India in materia commerciale e di investimenti, promuovendo uno sviluppo equilibrato.