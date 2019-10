Chennei, procede l’incontro tra Xi Jinping e Narendra Modi

Share this with Close

Il 12 ottobre a Chennei è continuato l’incontro tra il presidente dello Stato cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi, che hanno scambiato in un ambiente amichevole e rilassato opinioni sincere e approfondite sulle relazioni sino-indiane e sulle principali questioni internazionali e regionali di comune interesse.

Xi Jinping ha indicato che Cina e India sono importanti Paesi vicini. Mantenere e sviluppare le relazioni sino-indiane è politica inesorabile della Cina. Nell'attuale contesto internazionale, Cina e India stanno assumendo responsabilità sempre più importanti per il mantenimento della stabilità globale e la promozione dello sviluppo. I prossimi anni saranno un periodo critico per il percorso di Cina e India verso il conseguimento del ringiovanimento nazionale, così come per lo sviluppo delle relazioni sino-indiane.

Xi Jinping ha avanzato proposte sotto alcuni aspetti:

Primo, guardare correttamente al reciproco sviluppo e migliorare la reciproca fiducia strategica.

Secondo, svolgere una comunicazione strategica rapida ed efficace, rafforzando la comprensione e la cooperazione reciproca, comprendendo con fermezza la direzione generale di sviluppo delle relazioni bilaterali

Terzo, migliorare efficacemente il livello degli scambi e della cooperazione nella sicurezza militare. Promuovere lo sviluppo delle relazioni militari bilaterali, facendole avanzare nella giusta direzione di rafforzamento della fiducia, chiarificazione dei dubbi e cooperazione amichevole, portare avanti cooperazioni professionali, esercitazioni congiunte e altre attività, continuare a costruire fiducia reciproca tra i due eserciti, rafforzare la cooperazione tra i dipartimenti di polizia e di sicurezza e salvaguardare sicurezza e stabilità regionali.

Quarto, approfondire la cooperazione pragmatica e rafforzare i legami di interesse. Cogliendo l'opportunità dell’istituzione di un meccanismo di dialogo economico e commerciale di alto livello, bisogna rafforzare l'ancoraggio strategico dello sviluppo economico tra i due Paesi ed esplorare la creazione di un partenariato produttivo. Le imprese farmaceutiche e le imprese di tecnologia dell'informazione indiane sono benvenute a investire e cooperare in Cina.

Quinto, arricchire gli scambi culturali e porre basi per l'amicizia. L'anno prossimo si celebreranno il 70esimo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e l'"Anno dello scambio culturale sino-indiano"

Sesto, rafforzare la cooperazione negli affari internazionali e regionali. Adottare una chiara posizione nel salvaguardare il sistema internazionale avente le Nazioni Unite come nucleo e l'ordine internazionale basato sul diritto internazionale, salvaguardare fermamente il multilateralismo e il sistema commerciale multilaterale avente come centro l'Organizzazione mondiale del commercio, e salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo.

Xi Jinping ha affermato di aver avuto modo, attraverso l'incontro di Chennai, di svolgere con il primo ministro indiano Narendra Modi un ampio e approfondito scambio di opinioni sulle relazioni sino-indiane, di approfondire la comprensione reciproca e di formulare obiettivi più specifici e idee più chiare. E’ necessario dare istruzioni ai dipartimenti competenti di entrambe le parti per poterli attuare e inaugurare una nuova situazione per la cooperazione sino-indiana.