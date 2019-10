Washington, Trump incontra Liu He alla Casa Bianca

Share this with Close

Venerdì 11 ottobre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato nello Studio Ovale della Casa Bianca Liu He, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC, vice premier cinese e rappresentante per parte cinese del Dialogo economico onnicomprensivo Cina-Usa.



Liu He ha innanzitutto recato a Trump un messaggio di Xi Jinping, nel quale il presidente cinese sottolinea che, in questo ultimo periodo, le squadre economiche di Cina e Usa hanno mantenuto i contatti, manifestando le proprie buone intenzioni, il che riscuote il gradimento dei due popoli e della comunità internazionale. Assicurare lo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-statunitensi giova ai due Paesi e anche al resto del mondo. Entrambe le parti devono continuare a procedere nella direzione del coordinamento, della cooperazione e della stabilità, a controllare le divergenze sulla base del rispetto reciproco e a sviluppare la cooperazione sulla base di reciprocità e mutuo vantaggio, promuovendo le relazioni bilaterali affinché siano instradate sul giusto binario dello sviluppo.

Liu He ha detto che, nel corso dell’attuale round di negoziati, le delegazioni economiche dei due Paesi hanno intavolato discussioni franche, fattive e costruttive su questioni economico-commerciali di interesse comune, compiendo progressi sostanziali su temi quali agricoltura, tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tassi di cambio, servizi finanziari, rafforzamento della cooperazione commerciale, trasferimento tecnologico e risoluzione delle dispute. Le due parti hanno anche discusso dell’organizzazione della prossima fase negoziale. Liu He ha tenuto a sottolineare che una buona gestione delle relazioni economico-commerciali fra Beijing e Washington giova non solo agli Stati Uniti, ma anche alla pace e alla prosperità del resto del mondo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso i suoi ringraziamenti per il messaggio del presidente Xi Jinping e ha porto nuovamente i suoi auguri per il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, chiedendo a Liu He di portare i suoi cordiali saluti al presidente cinese. Trump ha anche auspicato che le due squadre possano accelerare i lavori per definire quanto prima il documento dell’accordo relativo alla prima fase negoziale, continuando a promuovere i negoziati successivi. Il presidente Usa ha aggiunto inoltre che Washington dà il benvenuto agli studenti cinesi che intendono studiare negli Stati Uniti.