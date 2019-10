India, incontro tra Xi Jinping e Narendra Modi

Share this with Close

L’11 ottobre il capo di Stato cinese Xi Jinping ha incontrato a Chennai il premier indiano Narendra Modi.

Dall’albergo scelto per il suo soggiorno, Xi Jinping è arrivato in auto sul luogo degli antichi templi di Mahabalipuram.

Dopo essere stato accolto cordialmente da Modi all’entrata del tempio, il capo di Stato cinese ha ricordato il buon esito dell’ultima visita del premier indiano a Wuhan, compiuta l’anno passato, e che questa ha guidato l’entrata in una nuova fase delle relazioni sino-indiane. Xi Jinping si è poi detto felice di aver ricevuto l’invito a visitare la regione di Tamil Nadu, nell’estremo sud dell’India, e che in questo modo potrà ampliare le sue conoscenze sul Paese.

Il capo di Stato cinese ha aggiunto che Cina e India sono nazioni di antica civiltà con una storia millenaria, e che i loro scambi continuano ininterrotti. Per questo motivo esse sono chiamate a cogliere l’opportunità del 70esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche - che ricorrerà l’anno prossimo - per approfondire gli scambi people to people ed allargarli a più settori, per promuovere insieme il dialogo tra le loro culture, per conferire uno slancio più duraturo allo sviluppo delle relazioni bilaterali e per continuare a scrivere un nuovo capitolo delle splendide civiltà dell’Asia.

Il premier indiano ha affermato che dopo migliaia di anni di sviluppo, India e Cina sono diventate importanti economie emergenti ed ha aggiunto che il rafforzamento degli scambi e della cooperazione è di grande importanza per la crescita dei due Paesi, e per il progresso e la prosperità in tutto il mondo.

Modi ha concluso il suo intervento dicendo che le civiltà di India e Cina hanno radici assai profonde nel tempo e che la loro saggezza può essere fonte di ispirazione per superare le nuove sfide che il mondo ha dinanzi a sé.