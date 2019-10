Washington, terminato il nuovo round di negoziati economico-commerciali Cina-Usa

Share this with Close

Giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, a Washington, Liu He, membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC, vice premier cinese e rappresentante per parte cinese del Dialogo economico onnicomprensivo Cina-Usa, ha tenuto insieme al rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Robert Lighthizer e al Segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, un nuovo round di negoziati di alto livello in materia di economia e commercio. Guidati dalle importanti intese raggiunte dai due capi di Stato, le due parti hanno intavolato discussioni franche, fattive e costruttive su questioni economico-commerciali di interesse comune. Sono stati compiuti progressi sostanziali su temi quali agricoltura, tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tassi di cambio, servizi finanziari, rafforzamento della cooperazione commerciale, trasferimento di tecnologia e risoluzione delle controversie. Le due parti hanno anche discusso della prossima fase negoziale e hanno concordato di adoperarsi insieme ai fini del raggiungimento di un accordo finale.