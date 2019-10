Film “My People, my Country” proiettato anche in Europa durante la settimana della Festa Nazionale

Share this with Close

A partire dal primo ottobre e per l’occasione del 70esimo anniversario della fondazione della Nuova Cina, sarà proiettato al cinema il film “My People, My Country” che in questo periodo di vacanza giungerà anche sui grandi schermi europei. Si tratta della prima volta che un film viene proiettato contemporaneamente nelle grandi sale nazionali ed europee, dunque questo evento ricopre un significato particolarmente importante. La Huaxia Film Distribution Company, azienda di produzione e distribuzione del film, ha autorizzato il Gruppo culturale e mediatico Oushi ad occuparsi in modo esclusivo dell’emissione del film in diversi Paesi europei tra cui Italia, Gran Bretagna, Germania, Orlanda, Austria e Belgio. Inoltre, su richiesta dei cinesi residenti in diversi Paesi, il film sarà proiettato più volte anche in diverse altre città.

“My People, my Country” è uno dei sette nuovi eccellenti film che saranno trasmessi in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare cinese.