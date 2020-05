La musica è senza confini, la vera amicizia si vede nelle avversità: la storia dietro “Fratelli del mondo”

Share this with Close

Il 12 aprile, l’app Cinitalia di China Media Group, in collaborazione con Radio Italia, la maggiore emittente radiofonica italiana hanno prodotto e trasmesso l’edizione in italiano della canzone dedicata alla lotta contro l’epidemia di Covid-19, dal titolo “Fratelli del mondo”. Dopo esser andata in onda sui principali media cinesi e italiani, la canzone ha collezionato moltissime visualizzazioni on-line ricevendo molti commenti di questo tipo dagli internauti cinesi e italiani: "Bella canzone", "Commovente", “Ascoltarla mi fa scendere le lacrime” e "Cina-Italia".

Questa canzone è il risultato della cooperazione musicale tra il più grande media cinese e la maggiore emittente radiofonica italiana. Il famoso compositore cinese He Muyang, che ha dato vita a canzoni popolari come "On the Moon" ha intrapreso un dialogo con la celebre autrice Elena Moriggia, un dialogo che ha colmato una distanza di migliaia di chilometri. Bruno Santori, famoso maestro di musica e direttore di numerosi festival musicali di Sanremo, ha lavorato personalmente come regista. Con la splendida interpretazione di famosi cantanti italiani del calibro di Nek, Gigi d’Alessio, Marco Masini, Annalisa, Giusy Ferreri e Francesco Sarcina, questa prima collaborazione tra il mondo della musica e dei media di Cina e Italia sarà ricordata a lungo. Si tratta di un risultato importante nel quadro delle celebrazioni per il 50esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, e testimonia la tradizionale amicizia tra Cina e Italia sullo sfondo inusuale dell’epidemia di Covid-19.

Il compositore di“Fratelli del mondo”, He Muyang, ha particolarmente apprezzato la versione in lingua italiana; in questa versione diversi famosi cantanti del Bel Paese hanno integrato la sua melodia con la loro interpretazione personale, esprimendo con forza le loro emozioni. He Muyang ha aggiunto che oltre all'espressione delle emozioni, questa canzone è stata importante anche come scambio interculturale, per questo il suo significato sarà di vasta portata.