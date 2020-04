Italia, terzo gruppo di esperti medici riparte per la Cina

Share this with Close

Nel pomeriggio dell'8 aprile il terzo gruppo composto da 14 esperti cinesi nella lotta al Covid-19 inviato in Italia è partito dall'aeroporto di Milano Malpensa per fare ritorno in Cina. Il console generale cinese di Firenze, Wang Wengang, si è recato in aeroporto per salutare l’equipe medica.

Questo gruppo di esperti inviato dalla Cina ha portato con sé una grande quantità di materiali medici e dispositivi di protezione individuale protettive di cui l'Italia aveva urgente bisogno. Il team è arrivato in Italia il 25 marzo e, durante la sua permanenza, ha visitato le strutture ospedaliere dove sono ricoverati i contagiati da Covid-19 nella regione Toscana, una delle più colpite dall'epidemia, dove ha presentato l'esperienza nella lotta all’epidemia della Cina al personale medico che opera in prima linea, conducendo scambi di esperienze con i dipartimenti del governo locale e 44 istituzioni mediche tramite collegamento streaming. Inoltre, il gruppo di esperti ha organizzato 10 lezioni online e offline nella lotta all’epidemia e consultazioni sanitarie per studenti cinesi e cinesi d'oltremare residenti in Italia per diffondere informazioni sulla prevenzione dell’epidemia, fornire servizi di consulenza e consulenza psicologica e per aiutarli ad aumentare la fiducia nella prevenzione dell’epidemia.