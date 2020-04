Toscana, fitoterapia cinese contro la Covid-19

Secondo quanto riportato il 2 aprile dal quotidiano italiano "La Repubblica", un istituto di ricerca affiliato all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Carreggi, in Toscana, ha in programma di testare l'efficacia della fitoterapia cinese nel trattamento anti Covid-19.

Il responsabile del Centro di Ricerca e Innovazione in Fitoterapia e Medicina integrata dell’AOU Careggi di Firenzeha affermato che, durante le discussioni con il gruppo di esperti giunto dalla Cina, ha ottenuto importanti informazioni sull’efficacia della medicina tradizionale cinese per il trattamento della Covid-19. Per questo motivo nel prossimo futuro saranno condotte prove con altri esperti che lavorano su terapie antivirali per confermare se la fitoterapia cinese potrà svolgere un ruolo nel trattamento della Covid-19. Il responsabile ha inoltre detto che lo studio si concentrerà come punto di partenza sull'efficacia di una terapia adiuvante, ossia per migliorare l'immunità delle persone a più alto rischio di infezione - come il personale medico e paramedico- e per alleviare i sintomi clinici dei pazienti confermati.