Gruppo di esperti medici cinese inizia i lavori in Toscana

Il 26 marzo, il gruppo di esperti medici cinese è giunto all’ospedale Careggi di Firenze, dove ha condotto uno scambio d’informazioni sull’epidemia di Covid-19 e condiviso i metodi e le esperienze della Cina nella prevenzione e controllo e nel trattamento dell’epidemia con il personale medico e gli esperti locali.

Durante lo scambio, il gruppo di esperti ha risposto a una serie di domande della parte italiana sulla prevenzione e controllo, ed ha illustrato in modo particolare il nuovo piano di prevenzione e controllo e di trattamento dell’epidemia della Cina. Nei prossimi giorni, il gruppo di esperti medici cinese continuerà a condurre condivisione di esperienze e scambi d’informazione qui e in molte istituzioni mediche della regione, per assistere i locali ad affrontare meglio l’epidemia.