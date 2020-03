Italia, il primo gruppo di medici cinesi riparte per la Cina

Share this with Close

Nel pomeriggio del 25 marzo, dopo aver concluso con successo la sua missione, il primo gruppo di medici cinesi esperti nella lotta al Covid-19 inviato in Italia è partito dall'aeroporto di Milano Malpensa per fare ritorno in Cina.

Il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca ha espresso la sua gratitudine alla Cina per il sostegno dato all’Italia, sottolineando che le esperienze condivise dagli esperti cinesi hanno portato benefici in Italia. La parte italiana intende combattere fianco a fianco con la parte cinese, come fratelli e sorelle, fino a quando non si arriverà a una vittoria completa sull'epidemia.

Nella mattinata di ieri, il gruppo di esperti cinesi si è recato presso il Comitato Regionale Lombardia della Croce Rossa Italiana per espletare le procedure di trasferimento del materiale donato.

In circa due settimane fitte di impegni, i medici cinesi hanno lasciato le loro tracce nel Lazio, in Veneto e in Lombardia, condividendo i metodi di prevenzione e controllo e le esperienze di diagnosi e cura con la Croce Rossa Italiana, il personale medico e paramedico impegnato in prima linea e i ricercatori italiani.