Arriva a Milano il terzo gruppo di esperti medici cinese

Intorno alle 16: 30 del 25 marzo, l’aereo con a bordo il terzo gruppo di esperti medici cinese è atterrato a Malpensa. Il gruppo di esperti è stato organizzato dalla Commissione Nazionale della Sanità cinese e tutti i suoi 14 membri sono stati selezionati nell’ambito della Commissione della Sanità della provincia del Fujian.

A bordo dello stesso aereo con cui è arrivato il gruppo di esperti medici è anche stato trasportato materiale per il salvataggio medico d’emergenza ed equipaggiamento protettivo come respiratori, monitor, mascherine e tute protettive, donati da alcuni luoghi del Paese fra cui la provincia del Fujian. Nei prossimi giorni gli esperti cinesi lavoreranno principalmente in Toscana per aiutare le autorità locali ad affrontare l’epidemia di Covid-19.