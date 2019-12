Ivan Cardillo, l’ideatore e fondatore del sito web "Istituto di Diritto Cinese"

Share this with Close

Alla Zhongnan University of Economics and Law c'è un professore straniero di nome Ivan Cardillo. Il sito web in italiano "Istituto di Diritto Cinese", da lui fondato, non solo pubblica articoli accademici specialistici, ma offre anche una presentazione del sistema politico e dello sviluppo della Cina. È un sito web che ha eretto un ponte tra la Cina e il resto del mondo, affinché si comprenda meglio e di più la realtà cinese.



Nell'ottobre 2017, in occasione dell’apertura del XIX Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, Ivan Cardillo ha creato il sito web in italiano "Istituto di Diritto Cinese", lanciandolo lo stesso giorno dell’inaugurazione del XIX Congresso Nazionale del PCC. Per aiutare a comprendere meglio e maggiormente la Cina, il professor Cardillo ha tradotto il rapporto del Congresso.

Il suo sito web e i suoi articoli hanno ricevuto ampia attenzione da parte del governo italiano e dei vari settori della società del Belpaese. Ivan Cardillo riceve spesso e-mail e messaggi dall’Italia, che menzionano i vari articoli da lui tradotti durante il XIX Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, in particolare quelli sul pensiero di Xi Jinping sul Socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era e quelli sull’implementazione delle “pratiche di costruzione”. Ivan ha affermato che in realtà molti italiani prestano attenzione alla Cina, sottolineando che ha creato un sito web di questo tipo proprio per far conoscere meglio la Cina ad ancora più italiani.