Il porto di libero scambio di Hainan, testimone della sempre maggiore apertura della Cina

La mattina del 12 aprile, Xi Jinping si è recato nella zona di sviluppo economico di Yangpu, ad Hainan, per rendersi conto personalmente dell’evoluzione della zona di sviluppo economico di Yangpu e dei progressi compiuti nella costruzione del porto di libero scambio con caratteristiche cinesi (Hainan FTP). Lo stesso giorno, i dati diffusi dall'Amministrazione generale cinese delle Dogane hanno mostrato che il valore delle importazioni ed esportazioni ad Hainan è aumentato da 70,28 miliardi di yuan nel 2017 a 147,68 miliardi di yuan nel 2021, con un tasso di crescita medio annuo del 20,4%, e l'11,5% più veloce della media nazionale, classificandosi al secondo posto. Questi dati descrivono nel modo migliore la vitalità del porto di libero scambio di Hainan.

I porti di libero scambio rappresentano oggi in tutto il mondo il più alto livello di apertura. Il 13 aprile 2018 è aperto il Hainan FTP. Negli ultimi quattro anni, il valore accumulato delle merci importate nell'ambito della politica "tariffa zero" del porto ha superato i 7 miliardi di yuan. In questo luogo il tasso di crescita medio annuo dell'uso effettivo di capitali stranieri è del 79,4%, sono state attuate più di 150 politiche commerciali preferenziali… Questi veri e propri risultati hanno testimoniato la determinazione della Cina ad allargare l'apertura e ad impegnarsi di più per realizzare il mutuo beneficio con il resto del mondo.

Entro il 2025 sarà inizialmente stabilito un sistema istituzionale del porto di libero scambio incentrato sull'agevolazione del libero commercio e degli investimenti; entro il 2035, il sistema istituzionale e il modello operativo del porto di libero scambio saranno più maturi. Infine, entro la metà di questo secolo, ad Hainan sarà completata la creazione di un porto di libero scambio di alto livello con una forte influenza internazionale.

Con l’entrata in vigore del partenariato economico globale regionale (RCEP) il primo gennaio di quest’anno, il porto di libero scambio di Hainan ha dato il via a nuove opportunità di sviluppo. È prevedibile che dalla provincia insulare all'intera Cina, un nuovo turno di apertura di livello superiore consentirà al mondo di condividere le grandi opportunità portate dallo sviluppo della Cina e imprimerà il tanto necessario impulso alla ripresa economica globale.