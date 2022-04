Ministero degli Esteri cinese: “il cosidetto ‘ordine’ degli Stati Uniti è solo uno strumento di egemonia”

Share this with Close

Giorni fa, un sondaggio ha mostrato che quasi il 90% degli internauti cinesi ritiene che la posizione degli Stati Uniti sulla questione ucraina non sia dettata da spirito di equità o di giustizia, ma da un atteggiamento egemonico e prepotente. Il 12 aprile, nel corso della conferenza stampa ordinaria, il portavoce del ministero cinese degli Esteri, Zhao Lijian, ha indicato che il cosidetto “ordine fondato sulle regole” pubblicizzato dagli Stati Uniti è in realtà uno loro strumento per mantenere il proprio potere e la propria egemonia. Il portavoce ha aggiunto che gli Stati Uniti devono trattare in modo giusto l’opinione pubblica internazionale, tra cui anche quella cinese, abbandonare la radicata mentalità da Guerra Fredda e da gioco a somma zero e tornare su una posizione che garantisca il mantenimento dell’equità e della giustizia nel mondo.

Zhao Lijian ha sottolineato che lo sviluppo pacifico è una tendenza globale e una aspettativa per tutti i popoli e che l’egemonia e il bullismo degli Stati Uniti ha suscitato una opposizione e resistenza sempre maggiori da parte della comunità internazionale.