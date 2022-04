Hainan, un nuovo motore per lo sviluppo d’alta qualità della Cina

Share this with Close

L’economia cinese è entrata in una fase di sviluppo d’alta qualità e l’Isola di Hainan, nell’estremo sud della Cina, sta lavorando attivamente alla creazione di un nuovo modello di sviluppo. La sonda Tianwan-1 inviata su Marte e la Chang’e-5 per la missione lunare sono state lanciate dal Centro di lancio spaziale di Wenchang. La città della scienza Yazhouwan, a Sanya ospita il progetto tecnico-scientifico per l’esplorazione oceanica, e a bordo del sommergibile con equipaggio “Fendouzhe”, è stata realizzata l’immersione a 10 mila metri di profondità. Ricercatori provenienti da tutto il paese condividono le strutture scientifiche del “laboratorio dei semi”, accelerando il processo di breading. Inoltre, la provincia di Hainan ha sviluppato al meglio i punti di forza del porto di libero scambio, accelerando lo sviluppo del turismo, di servizi moderni, delle industrie di alta e nuova tecnologia, e dell’agricoltura tropicale. Questa importante provincia insulare cinese continua a portare avanti l’apertura di alto livello e a contribuire con la sua energia ad uno sviluppo di alta qualità per tutto il paese.