L’11 aprile, in risposta alle sanzioni globali da parte degli Stati Uniti contro la Russia, il portavoce del ministero cinese degli Esteri, Zhao Lijian, ha indicato nel corso della conferenza stampa ordinaria che gli Stati Uniti sono l’unico “impero delle sanzioni” che utilizza questo strumento per mantenere la propria egemonia e difendere illegalmente i propri interessi.

Secondo quanto reso noto, dall’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni economiche globali Contro la Russia, che non solo hanno danneggiato l’economia russa e il benessere del popolo russo, ma hanno anche provocato gravi conseguenze sui mercati globali dell’energia, dei prodotti alimentari e della finanza. I primi a soffrire questa situazione sono i paesi europei che dipendono dalla Russia per l’importazione di energia.

Zhao Lijian ha sottolineato che gli Stati Uniti non hanno il diritto di far pagare i popoli del mondo per i loro interessi strategici e che se loro sono realmente intenzionati a migliorare la situazione in Ucraina, dovranno promuovere la pace attraverso azioni concrete.