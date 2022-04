Share this with Close

In merito alla 23esima riunione dei leader Cina-Ue, la ricercatore straniera del Think Tank sulla globalizzazione che si viva a Beijing, Zoon Ahmed Khan, ha affermato durante un’intervista concessa al China Media Group che negli ultimi anni, la strategia sbagliata degli Stati Uniti contro la Cina ha avuto un impatto negativo sull'Europa. Se l'Unione Europea attribuisce importanza ai propri interessi pratici, dovrebbe aumentare e approfondire la sua cooperazione con la Cina come prima.

Zoon Ahmed Khan ha affermato che dieci anni fa, l'UE e la Cina avevano un consenso comune, secondo cui la cooperazione tra le due parti avrebbe potuto portarle grande convenienza, sia l’aumento degli scambi economici, che per il miglioramento della comprensione reciproca dei due popoli, anche per i problemi focali internazionali come la promozione alla cooperazione internazionale sulla questione del cambiamento climatico. Tuttavia, negli ultimi due anni la situazione è cambiata. La riunione dei leader Cina-UE ha portato avanti la tradizione del dialogo tra le due parti, il che aiuterà l'UE a rafforzare le sue comprensione e politica indipendenti sulla Cina.