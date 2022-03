Cina-Vanuatu: scambio di messaggi di congratulazioni tra Xi Jinping e Moses per il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche

Share this with Close

Sabato 26 marzo, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente della Repubblica di Vanuatu Tallis Obed Moses si sono scambiati messaggi di congratulazioni per celebrare il 40° anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Xi Jinping ha rilevato che negli 40 anni dall’allacciamento delle relazioni diplomatiche, le relazioni tra Cina e Vanuatu hanno superato la prova della mutevole situazione internazionale. I due paesi, combattendo fianco a fianco contro l’epidemia Covid-19, hanno approfondito l’amicizia. Il presidente cinese ha sottolineato che tiene in grande considerazione lo sviluppo delle relazioni con Vanuatu e intende collaborare con la controparte per approfondire ed espandere il dialogo, gli scambi e la cooperazione in vari campi prendendo come un nuovo punto di partenza il 40° anniversario delle relazioni bilarerali, così da elevare la partnership strategica a tutto tondo a un nuovo livello e recare benefici ai due paesi e ai loro popoli.

Dal canto suo, Moses ha osservato che negli ultimi 40 anni, la Cina è stata sempre un importante partner di sviluppo e un amico affidabile di Vanuatu. Vanuatu aderisce fermamente alla politica di “una sola Cina”, si augura di cogliere il 40° anniversario come un’opportunità per promuovere il continuo sviluppo delle relazioni bilaterali.

Lo stesso giorno, il premier del Consiglio di Stato cinese Li Keqiang e il suo omologo Bob Loughman si sono scambiati messaggi di congratulazioni.