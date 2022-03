Cina: chi ama la pace dirà “no” all’espansione della NATO

Share this with Close

Il 24 marzo ricorre il 23° anniversario dei bombardamenti della NATO sulla Repubblica Federale di Jugoslavia. Il presidente serbo, Aleksandar Vučić, ha concesso un’intervista nella quale ha affermato che oggi, dopo 23 anni, è molto chiaro quanto sia terribile, assurdo, illegale e immorale il comportamento dei 19 membri della NATO, e che la morale e i valori di cui parlano spesso non esistono.

Il 25 marzo, in occasione della conferenza stampa di routine del Ministero cinese degli Esteri, il portavoce, Wang Wenbin, ha dichiarato che l’invasione della Nato, non sarà dimenticata né dal popolo serbo, né dal popolo cinese, e neppure dai popoli del mondo che amano la pace e che diranno di no ad alta voce all’espansione della NATO.