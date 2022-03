Cina, il maggiore Paese produttore di idrogeno al mondo

Share this with Close

“La costruzione delle infrastrutture fornisce importante garanzia per lo sviluppo del settore dell’idrogeno. Negli ultimi anni le infrastrutture di questo settore d’idrogeno hanno registrato una rapida crescita, tuttavia esiste ancora un divario rispetto al livello avanzato internazionale. Successivamente sarà necessario rafforzare la pianificazione e il coordinamento, portare avanti la realizzazione delle infrastrutture d’idrogeno all’interno del Paese, fornendo forti garanzie per uno sviluppo di alta qualità”. Queste parole sono state pronunciate da Wang Xiang, vice capo della Direzione Generale di Alta Tecnologia della Commissione Nazionale per la riforma e lo sviluppo.

La Cina è ormai il maggiore Paese produttore di idrogeno al mondo, e la capacità produttiva di idrogeno ha raggiunto circa 40 milioni di tonnellate all’anno.