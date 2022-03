Soluzione anti-Covid, Cina continuerà con la “Tolleranza Zero”

Share this with Close

“Al momento il nostro Paese si trova di fronte ad una situazione epidemica complessa, ricorrente e difficile, è dunque necessario persistere nell’orientamento della ‘Tolleranza Zero’”. Queste parole sono state pronunciate da Liang Wannian, capo del gruppo di esperti nella risposta all’emergenza sanitaria della Commissione Nazionale per la sanità e la salute. Secondo il professor Liang, l’epidemia di Covid-19 si trova ancora nella sua fase pandemica e costituisce a tutt’oggi un'emergenza sanitaria pubblica che desta preoccupazione in tutto il mondo. In modo particolare in alcuni paesi e regioni vicine alla Cina l'epidemia è ancora in aumento, e il Paese deve ancora tenere alta la guardia relativamente alla prevenzione esterna e ai casi importati. Attualmente, in diverse aree della Cina l’epidemia si sta diffondendo e la prevenzione all’interno del paese è un compito importante. Di fronte a queste sfide è fondamentale aderire alla strategia stabilita e alla politica generale dello "zero dinamico".

In secondo luogo, per quanto riguarda i danni causati dalla variante “Omicron”, il tasso di malattia, soprattutto di malattia grave e di morte, appare ridotto rispetto alla variante “Delta”, tuttavia la sua capacità di trasmissione appare forte, creando un grande numero assoluto di casi gravi e anche di morti. In termini relativi, i rischi possono sembrare minori ma in termini assoluti sono ancora troppo grandi per essere ignorati.

La Cina ha le basi e le condizioni, e soprattutto la capacità, di attuare la politica dello "zero dinamico", un approccio efficace e in linea con la realtà del paese.