Wang Yi, Il tempo dimostrerà che la posizione della Cina è dalla parte giusta della storia

La sera del 19 marzo a Tunxi, nella provincia di Anhui, il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha rilasciato un’intervista ai giornalisti in merito allo scambio di opinioni sulla questione ucraina avvenuto durante una videochiamata tra Cina e Stati Uniti.

Wang Yi ha affermato che il presidente Xi Jinping ha chiarito in modo chiaro e risoluto la posizione della Cina sulla questione ucraina e il messaggio più importante inviato è che la Cina si è sempre attivata per mantenere la pace nel mondo. La Cina ha sempre ricercato la pace, opponendosi alla guerra. Questo non è solo una tradizione storica e culturale della Cina, ma anche la coerente politica estera cinese. La Cina continuerà a formulare giudizi indipendenti basati sul merito della questione con un atteggiamento obiettivo ed equo. Non ha mai accettato alcuna coercizione e pressione esterna e si oppone anche a qualsiasi accusa ingiusta e sospetto infondato contro la Cina.

Wang Yi ha affermato che la posizione obiettiva ed equa della Cina è coerente con le aspirazioni della maggior parte dei paesi. Il tempo dimostrerà che la posizione della Cina è dalla parte giusta della storia.