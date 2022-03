Entro il 2025, la Cina realizzerà la “svolta zero” nei laboratori chiave a livello nazionale

Share this with Close





Stando a quanto chiarito dal "14° piano quinquennale per lo sviluppo della scienza, della tecnologia e della regolamentazione del mercato", emesso l’18 marzo dall'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, entro il 2025 il Paese si sforzerà di realizzare la “svolta zero” con i laboratori chiave e i centri di innovazione tecnologica a livello nazionale, e con le 3-5 basi di innovazione tecnologica nazionale. Secondo il programma, verranno costruiti oltre 60 laboratori chiave per la supervisione del mercato e più di 20 centri di innovazione tecnologica.