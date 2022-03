Cina, Ufficio Nazionale di Statistica: da gennaio a febbraio evidente tendenza di crescita del settore industriale

Share this with Close

Martedì 15 marzo l’Ufficio per l’Informazione del Consiglio di Stato cinese ha tenuto una conferenza stampa, durante la quale l’Ufficio Nazionale cinese di Statistica ha pubblicato dei dati che mostrano come da quest’anno la produzione industriale stia accelerando sotto l’influenza delle politiche volte a promuovere il buon funzionamento dell’economia industriale. Da gennaio a febbraio il valore aggiunto delle imprese industriali al di sopra delle dimensioni designate è aumentato del 7,5% su base annua, 3,2 punti percentuali in più rispetto al dicembre dello scorso anno.